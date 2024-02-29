Morgan Stanley baş ekonomistinden 'sert iniş' uyarısı

Morgan Stanley'in baş ABD ekonomisti Ellen Zentner, piyasalar bu yıl Federal Rezerv'in para politikasını gevşetmesi için pozisyon almaya başlasa bile, ekonomi için sert bir resesyonun geleceğinin kesin olduğunu ve yüksek faizlerin sorumlu olduğunu söylüyor.

CNBC'ye konuşan Zentner, JPMorgan'ın patronu Jamie Dimon'un yumuşak iniş şansının diğer tahmincilerin öngördüğü %70 ila %80'lik ihtimalin yaklaşık yarısı olduğu uyarısında bulunduğu ekonomiye ilişkin son yorumlarına yanıt verdi.

Bunun nedeninin Fed'in sıkılaştırma kampanyası, jeopolitik çatışmalar ve merkez bankacılarının daha uzun süre yüksek kalabileceğini söylediği faiz oranları da dahil olmak üzere ABD'nin hala karşı karşıya olduğu çeşitli riskler olduğunu söyledi.

Zentner, ABD'nin bu yıl bir resesyondan kaçınmasını beklediğini çünkü yakın zamanda bir gerilemeyi destekleyecek veri olmadığını söyledi. Ancak sert bir inişin kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı.

"Bir noktada sert bir iniş yaşayacağız. Bunu size garanti ederim. Hepimiz merak ediyoruz: Bu ne zaman gelecek?" dedi.