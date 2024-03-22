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Moskova'da neler yaşandı? En az 40 ölü, 100 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. İşte şu ana kadar dünya medyasına yansıyanlar:

22 Mart 2024 | 23:04
Son Güncellenme: 22 Mart 2024 | 23:21
Moskova'da neler yaşandı? En az 40 ölü, 100 yaralı

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk açıklamasında Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişi yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrası binada yangın çıktı.

KAMUFLAJLI SALDIRI

  • Sputnik muhabirinin aktardığı ilk habere göre konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Sputnik muhabiri kamuflajlı en az 3 kişinin ateş açtığını ve yaralıların olduğunu bildirdi. Binada daha sonra patlama sesleri duyuldu ve bazı bölümlerde yangın çıktı. Binanın çatısında çökmeler olduğu bildirildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, salonun dışındaki alanda yürüyen birkaç saldırganın halka ateş açması, ardından salona girmeleri görülüyor. Saldırıya kaç teröristin katıldığı şu an için netleşmiş değil. Salonun içinde çekilen başka bir videoda silahlı kişilerin ayrım gözetmeksizin ateş ettiği görülüyor. Mekanın fuayesinde çekilen üçüncü videoda ise dört silahlı saldırgan yer alıyor. Yerde çok sayıda yaralı var.


 

KONSER BAŞLAMAK ÜZEREYDİ

  • Devlet medyası Russia 24'ün haberine göre, silahlı saldırılar başladığında müzik grubu Picnic performansına başlamak üzereydi.
  • TASS'ın haberine göre Rusya Başsavcılığı, "Kimliği belirsiz kişiler kamuflajlı olarak Crocus Belediye Binası'na girdi ve konser başlamadan ateş etmeye başladı" dedi.
  • RIA Novosti ise üç saldırganın konser salonunda "otomatik silahlarla ateş açtığını" ve "el bombası veya farklı bir bomba atarak yangına yol açtığını" bildirdi.
  • Bazı kaynaklara göre teröristler 5 kişiydi ve binaya barikat kurdular.

KAPASİTE NE KADARDI?

  • Rus medyası, saldırı sırasında salonda 6.200 kadar kişinin bulunduğunu bildiriyor; çünkü ünlü Rus rock grubu Picnic'in konseri için bu kadar bilet satılmıştı.
  • Mekanın web sitesine göre salonun maksimum kapasitesi 9.500. 

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA

  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti. Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadesini kullandı.

 

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