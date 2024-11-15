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Musk'a X-odus şoku: Sürecin kazananı rakibi oldu!

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i terk eden şirket ve kişi sayısı artıyor. Son olarak Trump’ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak için toplu terk çağrısı yapıldı. Öte yandan X'e rakip olarak çıkış yapan Bluesky, ABD seçimlerinin ardından kullanıcı sayısının hızla artırarak 15 milyona ulaştığını açıkladı.

15 Kasım 2024 | 12:28
Son Güncellenme: 15 Kasım 2024 | 12:31
Musk'a X-odus şoku: Sürecin kazananı rakibi oldu!

İngiltere’de sol liberal çizgide yayın yapan The Guardian gazetesi, 13 Kasım itibariyle X hesabından haber paylaşımını durdurdu. Gazete X’i bırakma gerekçesi olarak uygulamadaki ırkçılık ve komplo teorisi gibi “rahatsız edici içerikleri” gösterdi. The Guardian’ın son paylaşımı yapıldığında, gazetenin 10.7 milyon X takipçisi bulunuyordu.

Gazete yönetimi kararla ilgili açıklamada, uygulamada olmanın zararının faydalarını aştığını savundu. Uygulamanın sahibi olan Elon Musk ise bu kararı hafife alan bir paylaşımla “Bir önemleri yok” yorumunu yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre CNN televizyonunun ünlü ekran yüzü Don Lemon da X’i terk ettiğini bir açıklama ile duyurdu. Lemon, X’in bir zamanlar “dürüst bir tartışma” ortamı sağladığını ancak artık bu amaca hizmet etmediğini savundu.

Almanya’nın Hamburg kentinin futbol kulübü St. Pauli ile Avusturya Havayolları da X’i terk ettiklerini duyurdu.

İngiltere'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) de benzer şekilde uygulamadan ayrılıyor.

CCDH yönetimi, ayrılık gerekçesi olarak X’in yenilenen kullanım şartlarını gösterdi. Yapılan değişiklikle X’i kapsayan tüm yasal girişimler için, şirketin merkezinin bulunduğu Texas’taki mahkemelere başvuru zorunlu kılınıyor.

20 Ocak çağrısı

Uygulamanın ismi X ile exodus (toplu göç) kelimesinin birleşimiyle üretilen 'X-odus' (X'i terk) etiketiyle de yine uygulama üzerinden çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Trump’ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi için de toplu terk çağrıları yapılıyor.

X'in rakibi Bluesky'a göç hızlandı

X'teki çıkışların ardından rakibi Bluesky'ın abone artışların hızlandığı görülüyor. Bir şirket sözcüsü Salı günü The New York Times'a verdiği demeçte, ABD başkanlık seçimlerinden bu yana Bluesky'nin 1 milyondan fazla yeni üye kazandığını söyledi. Son istatistiklere göre platformun Eylül başında 9 milyon ve Ekim ortasında 12 milyon olan kullanıcı sayısı şu anda 15 milyonu aşmış durumda.

44 milyar dolara satın almıştı

Elon Musk, Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın aldığından bu yana uygulamanın Twitter olan ismini X olarak değiştirdi.

Musk ifade özgürlüğünü gerekçe göstererek çeşitli nedenlerle uygulamadan çıkarılan birçok tartışmalı ismin hesaplarını da aktif hale getirdi.

Donald Trump’ın yeniden başkan olduğu seçim kampanyasında da aktif şekilde çalışan Elon Musk, sosyal medya uygulamasını desteklediği aday lehine kullanmakla da eleştirildi.

Milyarder iş insanı kampanya döneminde yüz milyon dolardan fazla para harcadı.

Musk, Trump’ın yeni yönetiminde de “devletin daha verimli işlemesi” için görevlendirildi.

 

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