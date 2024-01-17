ARA
Bist 100
8033,37
0,01%
Bist 100
Dolar/TL
30,1268
0,078%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7585
0,0994%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0874
0,0193%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1959,55
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Musk'tan Tesla için “yüzde 25” mesajı

Space X ve Tesla'nın CEO’su Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, hisse oranını "en az yüzde 25'e çıkarmadan" Tesla'yı, elektrikli araç üretimindeki yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmeyi "tehlikeli bulduğunu" ifade etti.

17 Ocak 2024 | 09:51
0
Musk'tan Tesla için “yüzde 25” mesajı

Milyarder yatırımcının açıklaması, Delaware eyaletinde bir Tesla hissedarı tarafından kendisine açılan davanın devam ettiği esnada geldi. Mevcut durumda Tesla hisselerinin sadece yüzde 13'ünü kontrol eden Musk, "yüzde 15 veya daha düşük hisse oranlarının, firmanın kontrolünün başkalarına geçme riskini artırdığını" vurguladı.

Musk, "Eğer yüzde 25 hisseye sahipsem bu (firmanın yönetiminde) etkili olduğum anlamına gelir. Bunu tersine çevirmek için, ancak benim hissemin iki katı büyüklüğündeki hissedarların bana karşı oy kullanması gerekir" ifadesini kullandı. 

Elon Musk, Ekim 2022'de, eski adı Twitter olan X platformunu satın almak için Tesla'daki hisselerinin önemli bir kısmını 44 milyar dolara satmıştı.

 

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1959,55 -0,18%
  • ALTIN ONS 2023,03 -0,26%
  • BIST 100 8033,37 0,01%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1268 0,078%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7585 0,0994%
  • EURO/USD 1,0874 0,0193%
  • INGILIZ STERLINI 1,26587 0,22129%
  • JAPON YENI 147,787 0,356%
  • KANADA DOLARI 1,35163 0,13966%
  • RUS RUBLESI 87,96 0%
Günün En Çok Okunanları
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?
GERİ
İLERİ
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL