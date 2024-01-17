Musk'tan Tesla için “yüzde 25” mesajı

Milyarder yatırımcının açıklaması, Delaware eyaletinde bir Tesla hissedarı tarafından kendisine açılan davanın devam ettiği esnada geldi. Mevcut durumda Tesla hisselerinin sadece yüzde 13'ünü kontrol eden Musk, "yüzde 15 veya daha düşük hisse oranlarının, firmanın kontrolünün başkalarına geçme riskini artırdığını" vurguladı.

Musk, "Eğer yüzde 25 hisseye sahipsem bu (firmanın yönetiminde) etkili olduğum anlamına gelir. Bunu tersine çevirmek için, ancak benim hissemin iki katı büyüklüğündeki hissedarların bana karşı oy kullanması gerekir" ifadesini kullandı.

Elon Musk, Ekim 2022'de, eski adı Twitter olan X platformunu satın almak için Tesla'daki hisselerinin önemli bir kısmını 44 milyar dolara satmıştı.