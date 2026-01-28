ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Nakliye devinden küçülme kararı: 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Nakliye devinden küçülme kararı: 30 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladığını açıkladı.


Nakliye devinden küçülme kararı: 30 bin kişiyi işten çıkaracak

United Parcel Service (UPS), bu yıl küresel operasyonlarında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. ABD merkezli nakliye şirketi, planlama kapsamında çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine dair bilançosunu yayımlaması sonrasında gerçekleştirilen yatırımcı konferansında konuştu.

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını söyleyen Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını duyurdu.

2025'te toplam 48 bin kişi işten çıkarılmıştı

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

UPS, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünde olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL