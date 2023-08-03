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Ne intikam ne iklim değişikliği... Bilim insanlarına göre katil balinaların 'teknelere saldırma' sebebi

Bilim insanları, "orka" olarak da bilinen katil balinaların son yıllarda sıklaşan "teknelere saldırma" alışkanlıklarının bir tür oyun olabileceğini belirtti.

03 Ağustos 2023 | 12:27
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2023 | 17:25
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Ne intikam ne iklim değişikliği... Bilim insanlarına göre katil balinaların 'teknelere saldırma' sebebi

BBC'nin haberine göre, bilim insanları, İspanya kıyılarında yaşayan orkalar arasında yaygınlaşan "teknelere saldırma" alışkanlığının agresiflikten ziyade bir "oyun" gibi göründüğünü kaydetti.

Deniz memelilerinin korunması üzerine çalışan bilim insanı Dr. Renaud de Stephanis, "İntikam almaya çalışmıyorlar. İklim değişikliğiyle de bağlantılı değil, bu yalnızca bir oyun." değerlendirmesinde bulundu.

Stephanis, katil balinaların geminin su içinde kalan hareketli parçalarına odaklanan bir oyun oynuyor gibi göründüklerini ifade etti.

Ayrıca Stephanis ve çalışma arkadaşlarının, iki orkanın yüzgeçlerine uydu takip cihazı taktığı belirtildi.

Orka yavruları "teknelere saldırmayı" ebeveynlerinden öğreniyor olabilir
Cebelitarık yakınlarında orkaların teknesine saldırdığı Fransız denizci Lou Lombardi, "Birbirlerini eğitiyorlarmış gibi hissettim." ifadelerini kullanarak yavruların, yetişkin orkaların hareketlerini izledikten sonra tekrarladıklarını belirtti.

Bilim insanları, en az 20 orkanın bu davranışı, yetişkinlerin hareketlerini izleyerek öğrenmiş olabileceklerini gözlemlediklerini dile getirdi.

Geminin hareketli parçalarıyla "oyun oynama" alışkanlığının şimdilik yalnızca gözlemlenen küçük orka popülasyonunda görüldüğü belirtildi.

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