Paramount ve Netflix, Warner Bros'u, onun değerli film ve televizyon stüdyolarını ve geniş içerik arşivini ele geçirmek için kıyasıya bir mücadele içindeler.



Warner Bros şirketinin karlı eğlence serileri arasında "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" ve DC Comics evreni ile "Casablanca" ve "Citizen Kane" gibi beğenilen klasik filmler de yer alıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre; Netflix, Warner Bros. Discovery'nin yayın ve stüdyo işletmelerini satın almak için tamamen nakit olarak revize edilmiş bir teklif hazırlıyor.

Netflix'in orijinal anlaşmasının şartlarına göre; Warner Bros. Discovery'nin her bir hissedarı, işlemin kapanışında sahip oldukları her bir WBD hissesi için 23,25 dolar nakit ve 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi alacaktı. Bu parametrelerle, söz konusu anlaşmanın işletme değeri 82,7 milyar dolar.

Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netflix şimdi tamamen 83 milyar dolarlık nakit bir teklife geçmeye hazırlanıyor. Bloomberg News de daha önce Netflix'in böyle bir hamleyi düşündüğünü bildirmişti.

Netflix'in WBD ile yaptığı anlaşmaya göre, yayın devi Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyolarını, HBO ve HBO Max'i ve oyun bölümünü satın alacaktı. Netflix'in orijinal teklifi, Wells Fargo, BNP ve HSBC'den 59 milyar dolarlık borç finansmanını da içeriyordu.

Bu arada, Paramount Skydance, David Ellison'ın babası, Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison ve RedBird Capital Partners ile Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi'nin devlet varlık fonları da dahil olmak üzere diğer ortakların desteğiyle Warner Bros. Discovery'yi tamamen satın almayı teklif ediyor.