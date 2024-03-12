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  • New York borsası beklentileri aşan enflasyona rağmen yükselişle açıldı

New York borsası beklentileri aşan enflasyona rağmen yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yılın ilk yarısında başlayacağına dair beklentilerin değişmemesiyle güne yükselişle başladı.

12 Mart 2024 | 17:24
New York borsası beklentileri aşan enflasyona rağmen yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artarak 38.883,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.134,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kazançla 16.116,98 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.

Tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen Fed'in faiz indirimlerine haziran ayında başlayacağına yönelik beklentilerin değişmediğine işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 60 ile fiyatlandığını bildirdi.

Enflasyon verileri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi söz konusu verinin ardından yüzde 0,26 artışla 102,7 seviyesine yükselirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,19 azalışla 1,091 seviyesine geriledi.

Analistler, tüketici enflasyonunun ardından yatırımcıların dikkatlerinin perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısına çevrildiğini belirtti.ax

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