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OECD, küresel büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2023'te yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini ve 2025'te yeniden yüzde 3'e yükseleceğini öngördü. Kurum, 2024 için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde de değişikliğe gitmedi.

05 Şubat 2024 | 13:11
Son Güncellenme: 05 Şubat 2024 | 14:25
OECD, küresel büyüme tahminini düşürdü

OECD, "Büyüme için Temelleri Güçlendirmek" temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, küresel ekonomik büyüme 2023'te direnç gösterdi ve enflasyon beklenenden daha hızlı geriledi.

Küresel ekonomi, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdü. Büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kalırken, diğer birçok gelişmiş ülkede enerji krizinin de etkilerini yansıtan şekilde daha zayıf oldu.

Ekonomik büyüme geçen yıl G20 ülkelerinde yüzde 3,3, ABD'de yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 0,5 olurken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yüzde 0,1 daralma görüldü. Ekonomik büyüme İngiltere'de 2023'te yüzde 0,3, Fransa'da yüzde 0,9, Çin'de yüzde 5,2, Hindistan'da yüzde 6,7 ve Türkiye'de yüzde 4,1 oldu.

Brezilya ekonomisi yüzde 3,1, Japonya ekonomisi yüzde 1,9 ve Rusya ekonomisi yüzde 3,1 büyüme gösterdi, Suudi Arabistan ekonomisi geçen yıl yüzde 0,9 daraldı.

Ilımlı büyüme sürecek

Küresel ekonomideki büyümenin bu yıl ise yüzde 2,9 olacağı, 2025'te finansal koşulların da iyileşmesiyle yüzde 3'e yükseleceği öngörülüyor.

Söz konusu büyüme öngörüleri OECD'nin geçen kasımda yayımladığı Ekonomik Görünüm raporuyla karşılaştırıldığında, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildiği anlamına geliyor. OECD'nin 2025'e yönelik küresel ekonomik büyüme beklentisi değişmedi.

ABD'de ekonomik büyümenin, hane halkı harcamaları ve güçlü işgücü piyasası koşulları tarafından desteklenmeye devam edeceği ancak bu yıl yüzde 2,1'e ve 2025'te yüzde 1,7'ye düşeceği tahmin ediliyor.

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme tahmini bu yıl için 0,3 aşağı yönlü revize edilip 2025 için değiştirilmezken, sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 1,3 düzeyinde öngörüldü.

Çin ekonomisinin düşük talep, yüksek borç ve zayıf emlak piyasasının etkisiyle bu yıl yüzde 4,7 ve 2025'te yüzde 4,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisinde ise büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olması beklenirken, 2025'te yüzde 3,1 olacağı öngörülüyor. OECD, kasımdaki tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme öngörüsünü değiştirmedi, 2025 için yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3,1'e revize etti.

"Enflasyonist sürecin 2025'te biteceğinden emin olmak için erken"

Enerji ve gıda fiyatlarındaki gerileme ve sıkı para politikasına bağlı olarak enflasyon, geçen yıl birçok ülkede düşüş gösterdi.

Öte yandan rapora göre, çekirdek enflasyonun çoğu ülkede hala hedefin üzerinde seyretmesi ve işgücü maliyetlerindeki artışın orta vadeli enflasyon hedefleriyle uyumlu olan seviyeden yüksek olması nedeniyle, 2021'de başlayan enflasyonist sürecin 2025'te sona ereceğinden emin olmak için henüz erken.

Orta Doğu başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturma riski bulunurken, bölgede çatışmanın genişlemesi veya tırmanması deniz taşımacılığını beklenenden daha kapsamlı şekilde kesintiye uğratabilir ve arz darboğazları yoğunlaşabilir.

Orta Doğu'dan Asya, Avrupa ve Amerika'ya petrol ve gaz tedarikinde kilit rotalardaki trafiğin kesintiye uğraması halinde enerji fiyatlarında artış görülebilir.

Bu durum, küresel ekonomik büyümeye zarar vererek doğrudan enflasyon baskılarını artırabilir.

 

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