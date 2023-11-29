OECD, küresel ekonomi ve Türkiye büyüme tahminini açıkladı

OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel ekonomik büyüme ağırlıklı olarak Asya ekonomilerine bağımlı olacak.

Enflasyon ve düşük büyüme öngörüleri küresel ekonomi için zorluklar yaratmaya devam ederken, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olacağı öngörülüyor.

Kısa vadeli ekonomik görünüme yönelik riskler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve para politikasının sıkılaştırılmasının beklenenden daha büyük bir etkisinin olabileceğine işaret ediyor.

Bu yıl için yüzde 2,9'luk büyümenin ardından, küresel ekonomik büyüme 2024'te yüzde 2,7'ye kadar gerileyerek bilgileri sürdürecek.

Enflasyonun düşmeye devam etmesi ve reel gelirlerin güçlenmesiyle dünya ekonomisinin 2025'te yüzde 3 büyüyeceği öngörülüyor.

Gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin büyük şokların yaşanması halinde, OECD çapındaki enflasyonun bu yılki yüzde 7 seviyesinde, 2024'te yüzde 5,2'ye ve 2025'te yüzde 3,8'e geri kazanılacağı hesaplanıyor.

OECD'ye göre, mevcut kamu borçlarının GSYH'ye oranı tüm zamanların en yüksek seviyelerde seyrediyor ve hükümetler iklim değişimiyle mücadele ihtiyaçları da dahil olmak üzere çeşitli korunan artan mali baskılarla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahmini yüzde 2,9

OECD, Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısındaki güçlü performansının ardından, bu yılki büyümenin yüzde 4,5 büyüme öngörüyor.

Türkiye ekonomisinin 2024'te 2,9 oranında büyümesi beklenirken, 2025'te büyümenin yüzde 3,2'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıkılaşan para politikası ve enflasyonun hane halkı tüketiminin artacağı, bununla birlikte Türkiye'nin üretiminin daha güçlü bir küresel büyümeyi yansıtacak şekilde 2025'te ivme kazanacağı öngörülüyor.