ARA
Bist 100
10255,97
-0,78%
Bist 100
Dolar/TL
32,265
-0,0102%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6958
-0,0343%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0753
0,0023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2402,55
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Oyun devi Nintendo'dan tarihi kâr

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2023 mali yılı net karını yüzde 13,4 artışla 490,6 milyar yene (3,2 milyar dolar) yükseltti.

08 Mayıs 2024 | 11:02
Oyun devi Nintendo'dan tarihi kâr

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi, Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan 2023 mali yılı kapsamlı bilançosu ile 2024 mali yılı beklentilerini açıkladı.

Buna göre, Japon firmanın 2023 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 13,4 artışla 490,6 milyar yen (3,2 milyar dolar) oldu.

Rakam, firmanın şimdiye kadarki en yüksek net karı oldu.

Ürün satış gelirleri yüzde 4,4 artışla 1,67 trilyon yene (10,8 milyar dolar) yükseldi.

Yükselişe "Super Mario" temalı film ve oyun satışlarındaki artış olumlu etki etti.

Açıklamada, piyasaya ilk 2017'de sürülen popüler "Switch" model oyun konsolunun satış verilerine de yer verildi.

2020 mali yılında 28,8 milyon adet, 2021 mali yılında 23 milyon adet, 2022 mali yılında 17,9 milyon adet satılan "Switch" konsolu 2023 mali yılında 15,7 milyon adet satıldı.

Nintendo Başkanı Furukawa Şuntaro, açıklamasında, yeni model oyun konsolunun Mart 2025'te sona erecek mevcut mali yılın sonuna doğru piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Net kar düşüşü bekleniyor

Japon firma Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılında net karının yüzde 38,9 düşerek 300 milyar yen (1,94 milyar dolar) olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Mali yıl boyunca hem oyun konsolu hem de oyun yazılımları satışlarında düşüş bekleniyor.

Firma, merkezi Kyoto kentinde 2024 sonbaharında oyun severlere yönelik "Nintendo Müzesi" açmayı da planlıyor

0
  • ALTIN GRAM - TL 2402,55 0,08%
  • ALTIN ONS 2316,1 0,09%
  • BIST 100 10255,97 -0,78%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,369 0,441%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37472 0,12892%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,9725 0,7987%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,265 -0,0102%
  • EURO/DOLAR 1,0753 0,0023%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6958 -0,0343%
  • STERLIN/DOLAR 1,24922 -0,12632%
Günün En Çok Okunanları
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
EPDK 6 şirkete lisans verdi
EPDK 6 şirkete lisans verdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
VAKKO'nun temettü teklifi belli oldu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
ABD'de Boeing'e yeni soruşturma
Penta Teknoloji'den yüzde 71 kâr artışı
Sabancı'dan Çimsa ile Mersin'e 1,5 milyar liralık yatırım
EPDK 6 şirkete lisans verdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL