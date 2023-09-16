Picasso'nun evliliğini bitirdiği iddia edilen tablosu satışa çıkıyor

Pablo Picasso tarafından 1932 yılında yapılan ünlü tablo açık arttırma için hazırlanıyor. Güzel sanatlar uzmanları tablonun 120 milyon dolardan fazla bir fiyata satılabileceğine inanıyor.

FOX Business'in haberine göre, Fransızca "Femme à la Montre" ya da İngilizce "Woman in Watch" olarak bilinen tablo şu anda New York merkezli güzel sanatlar müzayede evi Sotheby's'in elinde bulunuyor.

Tablo, Mart ayında 102 yaşında hayatını kaybeden New York'lu hayırsever, sanat koleksiyoncusu hamisi Emily Fisher Landau'ya aitti.

Femme à la Montre, Emily Fisher Landau Koleksiyonu'nu oluşturan 120 eserden biri.

Sotheby's New York'un haber bültenine göre eserler 8 Kasım Çarşamba ve 9 Kasım Perşembe günleri açık artırmayla satışa sunulacak.

Eğer satış öncesi tahminler doğru çıkarsa, Femme à la Montre müzayedede satılan en pahalı ikinci Picasso tablosu olacak.

Müzayede evi, Picasso'nun tablosunu ilham perisi ve sevgilisi Marie-Therese Walter'a dayandırması, Rus-Ukraynalı dansçı Olga Khokhlova ile evliliğinin sona ermesi nedeniyle tablonun tartışmalı bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.



