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  • Prenses Diana'nın 'kara koyun' kazağı açık artırmada satıldı

Prenses Diana'nın 'kara koyun' kazağı açık artırmada satıldı

Prenses Diana’nın, dizi dizi beyaz koyunların ortasında bir kara koyunun yer aldığı kırmızı kazağı, Sotheby’s Müzayede Evi’nin New York şubesinde 1,14 milyon dolara satıldı.

15 Eylül 2023 | 16:53
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Prenses Diana'nın 'kara koyun' kazağı açık artırmada satıldı

Açık artırma 31 Ağustos’ta başladı ve verilen en yüksek fiyat, artırmanın son dakikalarına dek 200 bin doların altında kaldı.

Sotheby’s, kazağın tahmini değerinin 50 ila 80 bin dolar olduğunu söylemişti. Müzayede evi, kazağın alıcısının kimliğini açıklamadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre geçen Mart ayında bir evin tavan arasında bulunan örme kazak, son yıllarda satılan Prenses Diana eşyalarından en çok gelir getireni oldu.

Diana’nın Ford Escort marka arabası da geçen yıl 806 bin dolara satılmıştı.

Kazağın tasarımının, Prenses Diana’nın Kraliyet Ailesi’ndeki konumunu gösteriyor olduğu sık sık söyleniyordu.

Ancak moda tarihçileri, Diana’nın 1981’de, Kral Charles ile evlenmesinden bir ay önce giydiği kazakla bir mesaj yollamadığına inanıyor.

Diana’nın kazağı giymesiyle birlikte, yapımcısı Warm and Wonderful adlı şirket büyük bir şöhret yakalamıştı.

Buckhingam Sarayı evlilikten hemen sonra şirkete mektup yazıp, kazağın zarar gördüğünü belirtti ve yenisini istedi. Prenses Diana daha sonra yeni kazağı da 1983’teki bir polo maçında giymişti.

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