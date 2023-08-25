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  • Putin cenazeye katılacak mı? Kremlin'den Prigojin iddialarına yanıt

Putin cenazeye katılacak mı? Kremlin'den Prigojin iddialarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tver bölgesinde Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirtti.

25 Ağustos 2023 | 15:08
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Putin cenazeye katılacak mı? Kremlin'den Prigojin iddialarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Batı medyasındaki, Prigojin’in ölümünde Kremlin’in parmağı bulunduğuna yönelik iddialara tepki gösteren Peskov, “Doğal olarak bu uçak kazası ve aralarında Prigoijn’in de bulunduğu yolcuların trajik ölümüyle ilgili çok sayıda spekülasyon var.” ifadesini kullandı.

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Peskov, Batı’da söz konusu olay hakkında yalan bilgiler verildiğini öne sürerek, “Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor.” dedi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olaya ilişkin soruşturma başlatıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsatan Peskov, “Henüz herhangi bir resmi sonuç yok. Sonuçlar hazır olduğunda yayınlanacak.” diye konuştu.
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Peskov, son zamanlarda Prigoijn’le herhangi bir görüşme yapmadığını aktardığı Putin'in, cenaze törenine katılıp katılmayacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında beklenen görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Bu toplantının yakın zamanda yapılacağına dair bir anlayış var. Duyurularımızı genellikle yabancı ortaklarımızla koordine ediyoruz. Yakın gelecekte bilgilendireceğiz. Hazırlık devam ediyor.” şeklinde konuştu.
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Peskov, Putin’in eylülde Hindistan’da yapılacak G-20 zirvesine katılmayacağını sözlerine ekledi.
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