ARA
Bist 100
7901,72
-0,5%
Bist 100
Dolar/TL
26,6165
0,4796%
Dolar/TL
Euro/TL
28,7017
0,1389%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0785
-0,317%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1642,07
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı? Kremlin açıkladı

Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı? Kremlin açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in cenaze törenine katılmayacağını bildirdi.

29 Ağustos 2023 | 14:22
0
Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı? Kremlin açıkladı

Peskov, özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin’in yakında yapılması beklenen cenaze törenine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cenaze törenine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirten Peskov, “Bu konuda kararlar aile ve arkadaşları tarafından veriliyor, onlar olmadan bir şey söyleyemeyiz. (Putin) Başkanın törene katılımı öngörülmüyor.” dedi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1642,59 0,44%
  • ALTIN ONS 1918,84 -0,07%
  • BIST 100 7890,81 -0,64%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,6256 0,5143%
  • EURO/TURK LIRASI 28,7245 0,2185%
  • EURO/USD 1,0788 -0,2833%
  • INGILIZ STERLINI 1,25705 -0,24759%
  • JAPON YENI 147,18 0,44%
  • KANADA DOLARI 1,36274 0,20405%
  • RUS RUBLESI 96,2425 1,8439%
Günün En Çok Okunanları
IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
TCMB Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' mesajı
TCMB Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' mesajı
Bu bina yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir soruna çözüm olabilir
GERİ
İLERİ
IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
Şimşek: 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Toyota Türkiye son çeyrekte atak bekliyor
TCMB Başkanı Erkan'dan 'yol haritası' mesajı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL