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Putin, Rusya'nın üretiminde en büyük düşüş yaşanan sektörü açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı otomobil şirketlerinin Rusya'daki yükümlülüklerini ihlal ettiklerini belirterek, "Maalesef ülkemizin üretimindeki en büyük düşüş otomotiv sektöründe yaşandı. Bu da sözde ortaklarımızın eylemleri yüzünden meydana geldi." dedi.

04 Nisan 2023 | 14:15
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Putin, Rusya'nın üretiminde en büyük düşüş yaşanan sektörü açıkladı

Putin, Tula bölgesindeki bir tren motoru fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette, ülkedeki otomotiv sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus otomotiv sektöründeki sorunlar nedeniyle Batılı şirketleri suçlayan Putin, "Bu şirketlere artık 'eski ortaklarımız' diyelim. Son derece yanlış davrandılar, tüm yükümlülüklerini ihlal ettiler." diye konuştu.

Putin, ülkedeki üretim alanında en büyük düşüşün otomotiv sektöründe yaşandığına işaret ederek, "Maalesef ülkemizin üretimindeki en büyük düşüş otomotiv sektöründe yaşandı. Bu da sözde ortaklarımızın eylemleri yüzünden meydana geldi." dedi.

Otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle Rus hükümetinin çeşitli önlemler aldığını aktaran Putin, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan sayıda otomobili, gereken kalitede temin etmemiz gerekiyor. Bunun için başlattığımız sübvansiyon programı, artan fiyatlar ve enflasyon ışığında insanların araba almasına yardımcı olmayı ve otomobil endüstrisini desteklemeyi amaçlıyordu. Otomotiv sanayisini desteklemek için alınan bu önlemler, yakın gelecekte otomotiv üretim hacminin artırılmasını sağlamak için yeterli."

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle Renault, Mercedes-Benz, Nissan ve Toyota gibi markalar geçen yıl ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu.

Rusya'da otomobil satışları da 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 58,8 azalarak 687 bine gerilemişti.

 

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