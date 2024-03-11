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Putin, uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılmasına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi onayladı.

11 Mart 2024 | 17:56
Putin, uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılmasına onay verdi

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.

Duma Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacak. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.

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