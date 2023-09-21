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Rusya, benzin ve motorin ihracatını kısıtladı

Rus hükümeti, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi.

21 Eylül 2023 | 14:28
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Rusya, benzin ve motorin ihracatını kısıtladı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengeleme amacıyla kısıtlama kararı alındığı belirtildi.

Benzin ve motorin ihracatına geçici kısıtlama getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine neden olacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatları, rublenin yabancı para birimleri karşısında zayıflaması ve artan ihracat nedeniyle bir süredir yükseliyordu.

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