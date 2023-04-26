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Rusya’da dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilmesine izin verdi.

26 Nisan 2023 | 10:27
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Rusya’da dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilecek

Putin’in, yurt dışında dondurulan Rus varlıklarına yönelik atılacak misilleme adımlarını içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Başta ABD olmak üzere dost olmayan ülkelerin Rusya’daki varlıklarına kayyum atanabilmesine imkan sağlayan kararnamede, söz konusu varlıkların kontrolü Rusya Federal Devlet Mülkiyet Yönetimi Ajansı tarafından yürütülecek.

Kararnamede, bu kapsamda Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için de kayyum atandığı belirtildi.

Uniper'in Rusya’da beş tane jeotermal güç santrali bulunuyor, Fortum ise yedi jeotermal güç santralinin yanı sıra çeşitli elektrik üretim ve dağıtım yatırımlarına sahip.

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