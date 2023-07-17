ARA
Bist 100
6581,26
2,23%
Bist 100
Dolar/TL
26,2993
0,4086%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5482
0,4632%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1236
0,0735%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656,34
0,58%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Rusya’da iki yabancı şirkete daha kayyum atandı

Rusya’da iki yabancı şirkete daha kayyum atandı

Rusya’da Danone ve Carlsberg şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

17 Temmuz 2023 | 09:52
0
Rusya’da iki yabancı şirkete daha kayyum atandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Danone Rusya ve Carlsberg’e ait Baltika şirketlerine kayyum atandı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik “saldırgan” tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656,34 0,58%
  • ALTIN ONS 1959,02 0,17%
  • BIST 100 6581,26 2,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,2993 0,4086%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5482 0,4632%
  • EURO/USD 1,1236 0,0735%
  • INGILIZ STERLINI 1,30942 0,00153%
  • JAPON YENI 138,073 -0,518%
  • KANADA DOLARI 1,32217 0,02383%
  • RUS RUBLESI 90,34 0,0997%
Günün En Çok Okunanları
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
Göç İdaresi'nden Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
Göç İdaresi'nden Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
Göç İdaresi'nden Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL