ARA
Bist 100
7690,75
-0,6%
Bist 100
Dolar/TL
27,0598
0,0709%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5861
0,346%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0925
0,1747%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1659
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rusya'da olağanüstü faiz artışı

Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde yaşanan değer kaybının ardından düzenlediği olağanüstü toplantıda politika faiz oranını yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye yükseltti.

15 Ağustos 2023 | 11:04
0
Rusya'da olağanüstü faiz artışı

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantı neticesinde, politika faiz oranının 350 baz puanlık artışla yüzde 12’ye yükseltilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, kararın, fiyat istikrarına yönelik tehlikelerin sınırlandırılmasını hedeflediği kaydedildi.

Enflasyon baskısının arttığı ve yıllık enflasyon oranının 7 Ağustos itibarıyla yüzde 4,4 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, fiyat artış hızının da arttığı belirtildi.

İç talebin üretim kapasitesini aştığı, bu durumun da ithalat talebini yükselttiği değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, Rus rublesinin de bu nedenle değer kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, bankanın 2024 için yüzde 4 seviyesinde bulunan enflasyon hedefine ulaşılması için faiz oranına yönelik ilave kararlar alabileceği vurgulandı.

Dolar/ruble paritesi dün 28 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı yapacağını açıklamasının ardından 96 seviyesinin altına gerilemişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1659 0,04%
  • ALTIN ONS 1906,9 -0,03%
  • BIST 100 7690,75 -0,6%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0598 0,0709%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5861 0,346%
  • EURO/USD 1,0925 0,1747%
  • INGILIZ STERLINI 1,27325 0,35824%
  • JAPON YENI 145,403 -0,108%
  • KANADA DOLARI 1,34819 0,1575%
  • RUS RUBLESI 97,625 0,6443%
Günün En Çok Okunanları
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık 10 derece artacak
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL