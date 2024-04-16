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Rusya'daki bazı şirketlerde ilginç trend: Tarot falı ve astrolog

Şirketlerde yeni trend: Astrolog ve tarot okuyucusu....

16 Nisan 2024 | 07:31
Son Güncellenme: 16 Nisan 2024 | 07:50
Rusya'daki bazı şirketlerde ilginç trend: Tarot falı ve astrolog

TurkRus'un Komsomolskaya Pravda’ya dayandırdığı haberine göre ülkenin en büyük gıda perakende şirketi X5 Group, “tarot okuyucusu” işe alımı için ilan verdi. İş tanımı ise “farklı jenerasyonlardan çalışanlar arasında verimli diyalog sağlanması ve yeni personelleri tarot tahminlerine ve bireysel özelliklerine göre adapte etmeye yönelik yöntemler oluşturulması” olarak belirtildi. İnsan kaynakları şirketi Head Hunter yetkilileri, ülkedeki şirketlerin astrolog ve tarot okuyucusu pozisyonları için personel taleplerinin bir yılda yüzde 128 arttığını söylüyor.

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