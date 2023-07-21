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Rusya faiz yükseltti

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 7,5'ten yüzde 8,5'e çıkardığını duyurdu.

21 Temmuz 2023 | 14:23
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Rusya faiz yükseltti

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon beklentilerinin artışını sürdürdüğü kaydedildi.

Ülke içindeki talebin üretim kapasitesini aştığına işaret edilen açıklamada, bu durumun ekonomide enflasyon baskısını artırdığı belirtildi.

Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,5 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8 ila 8,5 seviyesine yükselteceği yönündeydi.

Açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 1,5 ila 2,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022'de yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022'de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5'e çekmişti.

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