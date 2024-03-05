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  • Rusya ile Çin'in ortak Ay planı ortaya çıktı! 2035'e kadar...

Rusya ile Çin'in ortak Ay planı ortaya çıktı! 2035'e kadar...

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladığını söyledi.

05 Mart 2024 | 16:57
Rusya ile Çin'in ortak Ay planı ortaya çıktı! 2035'e kadar...

Borisov, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin ile Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Çin ile Ay'daki çalışmalarla ilgili önemli bir projenin geliştirildiğini anlatan Borisov, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Borisov, söz konusu ünitenin robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.
 

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