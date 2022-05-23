Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürdü.
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki döviz piyasasına ilişkin yeni karar alındığı belirtildi.
- Rublenin istikrara kavuştuğu ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranının yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürüldüğü kaydedildi.
- Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankasının rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Maliye Bakanlığı 28 Şubat’ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80’ini satma zorunluluğu getirmişti.
- Ukrayna’da başlayan savaş öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken, bu seviyeden yüzde 50’dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana bugün ilk defa 57 seviyesine düştü.
Bir cevap yazın