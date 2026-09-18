Nuh’un Gemisi’nde heyecanlandıran gelişme:: Radar verilerinde boşluklar tespit edildi! Ağrı'daki gizem çözülüyor mu?

Radar verilerinde koridor veya oda olabilecek bazı boşlukların tespit edildiğini, sondaj ve toprak analizlerinin bu alanlarda yoğunlaştırıldığını ifade eden Atila, şunları kaydetti:

"Bu toprak numuneleri kış boyunca analiz edilecek. Radar sonuçlarımız 10 gün sonra, toprak numunelerimiz 3 ay sonra belli olacak ve ondan sonra burayla ilgili açıklama yapacağız. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl için çalışmaları sürdürmeyi planlıyorum."