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İsrail seçim anketi: Netanyahu rakibinin gerisinde

İsrail’deki son kamuoyu araştırmasına göre, 27 Ekim’deki seçimlerde muhalefet bloğunun 54, Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor. Her iki taraf da hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail seçim anketi: Netanyahu rakibinin gerisinde

İsrail’in Maariv gazetesi, 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin düzenlediği kamuoyu yoklaması sonuçlarını paylaştı.

Gazetenin anketine göre, Netanyahu karşıtı partiler 120 sandalyeli Meclis'e 54 milletvekili gönderebilirken, giderek oy kaybeden Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan partiler ise 50 milletvekiline geriliyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 12 ve her iki blokta da yer almayan Yedek Askerler Partisinin ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Bu sonuçlara göre, ne Netanyahu koalisyonu ne de muhalif blok hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşıyor.

Ankete katılanların yarısına yakını başbakan olarak Netanyahu’nun rakibini görmek istiyor

Öte yandan kamuoyu araştırmasında katılanların yarısına yakını başbakanlık için Netanyahu yerine rakibini görmek istiyor.

Ankete göre, İsraillilerin yüzde 48’i Gadi Eisenkot’u başbakanlık için tercih ederken, Başbakan Netanyahu’yu tercih edenlerin oranı ise yüzde 40’ta kaldı.

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