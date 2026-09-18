KPSS şartı yok: İletişim Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Yazılı ve sözlü sınavların uygulanması halinde adayların her iki aşamadan da en az 70 puan almaları gerekecek.

Ancak 70 puan almak tek başına atama için yeterli olmayacak. Adaylar başarı puanlarına göre en yüksekten en düşüğe sıralanacak ve ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak sınavı kazanmış sayılacak.

Başarı puanı 70 ve üzerinde olan adaylar arasından kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday da belirlenebilecek.

Sınavı asıl veya yedek olarak kazanan adaylar İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek.