KPSS şartı yok: İletişim Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Giriş sınavını başarıyla tamamlayan adayların atamaları Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9'uncu derece kadrolara yapılacak. Sınavın bütün aşamaları Ankara'da gerçekleştirilecek.
1 KPSS şartı aranmayacak
Başvuru koşullarını sağlayan adaylardan herhangi bir KPSS puanı istenmeyecek. Şartları taşıyan adayların tamamı ön eleme yazılı yarışma sınavına davet edilecek.
2 Toplam 15 kişi alınacak
İletişim Uzman Yardımcılığı için ayrılan toplam kadro sayısı 15 olarak açıklandı.
Kadroların mezuniyet alanlarına göre dağılımı şöyle olacak:
Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden 5 kişi,
İletişim fakültelerinden 8 kişi,
Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerinden 2 kişi alınacak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar da başvuru yapabilecek.
Bir öğrenim alanındaki kontenjanın doldurulamaması halinde boş kalan kadrolar Sınav Kurulu kararıyla diğer öğrenim alanlarına aktarılabilecek.
3 Başvurular 5 Ekim'de başlayacak
İletişim Uzman Yardımcılığı sınavına başvurular 5 Ekim 2026'da başlayacak ve 20 Ekim 2026'da sona erecek.
Başvurular, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin duyurusunda belirtilen adımlar izlenerek Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar sisteme ilk olarak “e-Devlet ile Kayıt Ol” seçeneğini kullanarak kaydolacak. Ardından sınav başvuru formunu doldurarak başvurularını onaylayacak.
4 Sınav ücreti bin 100 lira
Sınava başvuracak adaylardan 1.100 TL başvuru ücreti alınacak.
Ödeme, başvurunun onaylanmasının ardından Aday İşlemleri Sistemi'nde açılan ödeme ekranından banka veya kredi kartıyla yapılacak.
Sınav ücretini 5-20 Ekim tarihleri arasında ödemeyen adayların başvuruları tamamlanmış sayılmayacak. Ödemenin ardından başvuru kesinleşecek ve adayın başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacak. Sınava katılmayan veya katılmaktan vazgeçen adaylara ücret iadesi yapılmayacak.
5 Sınav üç aşamalı olacak
İletişim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ön eleme yazılı sınavı, alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı.
Ön eleme sınavında adaylara mezun oldukları alanlara göre çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. Sınavda genel yetenek, genel kültür, mevzuat, alan bilgisi ve yabancı dil başlıkları yer alacak.
Ön eleme sınavı toplam 100 sorudan oluşacak. Genel yetenek bölümünde 30, genel kültür ve alanla ilgili bölümlerde toplam 50, yabancı dil bölümünde ise 20 soru bulunacak. Yabancı dilde Arapça, Almanca, Fransızca veya İngilizce seçeneklerinden biri tercih edilebilecek.
6 Sözlü sınavda nelere bakılacak?
Sözlü sınavda adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrama ve özetleme yeteneği, ifade ve muhakeme gücü değerlendirilecek.
Bunun yanı sıra adayların liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti, genel yetenek ve genel kültür seviyesi ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da değerlendirmeye alınacak.
7 Sınav 28 Kasım'da Ankara'da
Ön eleme sınavı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.
Tek oturum olarak uygulanacak sınav saat 10.15'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Adayların özellikle sınav saatine dikkat etmesi gerekecek. İlanda, saat 10.00'dan sonra hiçbir adayın sınav binasına alınmayacağı açıklandı.
8 Sınav giriş belgeleri 23 Kasım'da açılacak
Sınav ücretini yatıran adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri 23 Kasım 2026 tarihinde Gazi Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Belgelerde adayların sınava girecekleri bina, salon ve sınav merkezi bilgileri yer alacak. Sınav giriş belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.
9 Sınavı kazananlar nasıl belirlenecek?
Yazılı ve sözlü sınavların uygulanması halinde adayların her iki aşamadan da en az 70 puan almaları gerekecek.
Ancak 70 puan almak tek başına atama için yeterli olmayacak. Adaylar başarı puanlarına göre en yüksekten en düşüğe sıralanacak ve ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak sınavı kazanmış sayılacak.
Başarı puanı 70 ve üzerinde olan adaylar arasından kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday da belirlenebilecek.
Sınavı asıl veya yedek olarak kazanan adaylar İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek.