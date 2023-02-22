Mega malikane satışa çıkarıldı: Dünyanın en pahalı evleri listesinde

Inseder'ın haberine göre özel Mustique adasındaki mega malikane "The Terraces" 200 milyon dolar değerinde. Listeyi temsil eden İngiliz emlak acentesi Knight Frank'in uluslararası süper seçkin satış başkanı Edward de Mallet Morgan'a göre mülk, Karayipler'deki pahalı özel evler listesinin başında yer alıyor.

De Mallet Morgan, "Mustique mükemmel, özel bir ada cennetiyse, adadaki en büyük ve görsel olarak en öne çıkan mülk olan The Terraces, Karayipler'in en önde gelen evlerinden biri değil, aynı zamanda tartışmasız dünyanın en önde gelen evlerinden biri" dedi.







1 Karayip adasının güneyindeki Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan Mustique, lüks bir otelin yanı sıra kiralık özel villaların dağıldığı küçük bir ada. Adadaki mülkün yüksek profilli sahipleri arasında 60'larda orada tatil yapan Prenses Margaret de var. Vogue'a göre Mick Jagger ve David Bowie gibi rock yıldızlarının yanı sıra Prens William ve Kate Middleton'ın da adada villaları olduğu biliniyor.

2 17,5 dönümlük bir alana yayılan mülk, lüks bir oteli andırıyor. Tesis, 1950'lerin sonlarında geliştirilen bir adada yer alıyor. Mustique'in web sitesinde, İngiliz aristokrat Colin Tennant'ın 1958'de yaklaşık 45.000 $'a satın aldığını söylüyor.

3 Başlangıçta bir pamuk çiftliği kurmayı planladı, ancak daha sonra web sitesine göre burayı bir tatil beldesine dönüştürme fikri aklına geldi. Ada tamamen Mustique Company tarafından yönetiliyor. Karayipler ve Atlantik kıyılarının muhteşem manzarasına sahip.

4 itede en-suite banyolu dokuz yatak odası bulunuyor. Mülk, Mustique'in web sitesine göre, mimar Tom Wilson tarafından tasarlandı. İtalya'dan 16. yüzyıl saraylarına saygı duruşunda bulunur. Knight Frank'e göre tavanların bir kısmı elle boyanmış.

5 Adanın, küçük uçak pistine inen 18 kişilik Twin Otter hava taşıtlarından oluşan kendi filosu bulunuyor. Sitede ayrıca bir havuz bar, açık bir çeşme, bahçeler ve tenis kortları var.

6 Tesiste bir mülk yöneticisi, iki uşak, üç şef, altı bahçıvan ve altı temizlikçi dahil olmak üzere 18 personel çalışıyor. Üç yüzme havuzundan biri 80 fit uzunluğunda. Personeli barındırmak için ayrı bir eğlence alanı, misafir kulübeleri ve binalar bile var.