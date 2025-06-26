Sayıları artan grup: Kıyamet Hazırlıkçıları

Habere göre sayıları giderek artan kıyamet hazırlıkçıları en kötü senaryolara karşı hazırlık yapıyor. Daily Mail'e göre sığınaklar, son zamanlarda ünlüler için bir statü sembolü haline geldi. Mark Zuckerberg, Kim Kardashian ve Post Malone gibi ünlülerin kıyamet sonrası konaklama için para harcadığı söyleniyor.

Ancak kıyamet senaryolarına hazırlık yapmak sadece sığınak inşa etmekle sınırlı değil. Kimileri sadece birkaç ay yetecek yiyecek stokluyor, kimileri kendi yiyeceğini yetiştiriyor ya da kamp becerilerini geliştiriyor. Maddi durumu daha iyi olanlar yer altı sığınakları inşa ediyor ve en zorlu koşullarda hayatta kalmak için kendilerini eğitiyorlar.

İngiltere’de bu topluluğun sosyal medya grupları hızla büyüyor. Bazı grupların 23.600’den fazla üyesi bulunuyor.

İngiltere’deki bir dükkân sahibi olan Justin Jones, The Guardian’a yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası insanların gaz maskesi, nükleer koruma ürünleri gibi hayatta kalma ekipmanları stokladığını, o dönem bir 1.5 günde 1 aylık satış yaptığını söylemiş.

Habere göre ABD’de de durum benzer. 2023 yılında yapılan bir ankete göre, Amerikalıların %51’i olası felaketlere hazırlıklı.

Hayatta kalma sığınakları inşa eden Drew Miller, New Yorker’a verdiği röportajda, eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminden sonra sosyal medyadaki taleplerin patladığını söylemiş.

Daily Mail'e konuşan 6 çocuk annesi Melanie Williams, elektrik kesintileri ve tedarik sorunlarına karşı hazırlıklı olmak için uzun süredir gıda stokladığını anlatmış. Alışverişe çıktığında fazladan bir iki konserve, yulaf veya sıvı yağ gibi şeyler alarak stoğunu büyütüyor. Melanie ayrıca; uzun vadeli stoklar için kiler hazırlamış. Ayrıca kendi yiyeceklerini yetiştiriyor ve keçi, tavuk gibi hayvanları nasıl yetiştireceklerini öğreniyor. Bu konuda oğulları da ona katılıyor. O Covid-19 pandemisini ise bir uyanış olarak tanımlıyor.

DİSTOPİK GÖRSELLER GERÇEK HAYATA SIZMIŞ DURUMDA

Guardian'ın aynı konudaki bir makalesine göre King’s College London’da çağdaş kültür profesörü Clare Birchall şöyle diyor: “Hayatın sanatı taklit ettiğini söylemek tam doğru değil. Ama medya ve hayat arasında karşılıklı bir etkileşim var. Distopik (kıyamet sonrası) hikayelerdeki fikirler ve görseller, uzun zamandır gerçek hayata sızmış durumda. Kıyamete hazırlanan birçok insan, kötülüklere karşı varoluşsal bir mücadele verdiklerine inanıyor. Zombiler de aslında sadece mecaz değil.”

PANDEMİ VE TEDARİK KRİZİ KORKULARI

Teksas Rio Grande Valley Üniversitesi’nden Ed González-Tennant’a göre ise Covid öncesi hazırlıkçılar (preppers) ya “ilginç bir merak konusu” ya da “çılgın tuhaf tipler” olarak görülüyordu. Ama Covid’ten sonra ve 2025’te yeniden gündeme gelen tedarik krizi korkularıyla birlikte, hazırlık yapmak artık daha normal hatta kabul edilebilir bir hale geldi.

