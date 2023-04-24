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Sberbank, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu başlattı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip GigaChat adlı bir platform başlattığını duyurdu.

24 Nisan 2023 | 13:18
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Sberbank, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu başlattı

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yapay zeka alanındaki küresel rekabete katıldığı belirtildi.

GigaChat adlı bir yapay zeka sohbet robotunun çalışmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, platformun başlangıçta sadece özel davetiye aracılığıyla kullanılabileceği kaydedildi.

Platformun sohbet edebildiği, kod yazabildiği ve resimler yaratabildiği bildirilen açıklamada, GigaChat'in uluslararası rakiplerinin aksine Rusça olarak daha "akıllıca" iletişim kurabildiği belirtildi.

Sberbank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle teknoloji alanına yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor.

 

 

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