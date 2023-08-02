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  • Sigara paketlerine uyarı ekleyerek öncü olmuştu... Kanada'dan bir ilk daha

Sigara paketlerine uyarı ekleyerek öncü olmuştu... Kanada'dan bir ilk daha

Kanada, 2001’de sigara paketlerine “sağlığa zararlı” uyarısı koyarak dünyada öncü olmasının ardından, bu kez de her bir sigaranın üzerine uyarı koymayı planlıyor.

02 Ağustos 2023 | 16:18
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Sigara paketlerine uyarı ekleyerek öncü olmuştu... Kanada'dan bir ilk daha

Kanada, sigara tüketimini azaltma amacıyla ülkede satılan sigaralarla ilgili yeni bir uygulama başlatacağını duyurdu. Uygulamayla, paket içerisindeki sigaraların üzerine de tütün kullanımının zararlarıyla ilgili uyarılar yerleştirilmesi bekleniyor.

“Tütün çocuklara zarar verir” ve “Sigara organlarınıza zarar verir” gibi uyarıların yer alacağı yeni uygulama, dünyada ilk olacak. İngilizce ve Fransızca uyarıların uzun boy sigaralar için 2024, normal sigaralar için ise 2025’e kadar uygulamaya alınacağı bildirildi.

Kanada 2001 yılında sigara paketlerine uyarı koyan ilk ülke olmuştu. (AA)

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