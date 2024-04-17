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Son 12 ayda serveti en çok artan milyarder

Teknoloji hisselerinin yapay zeka patlamasıyla birlikte yükselişi ultra zenginlerin servetlerini de artırdı.

17 Nisan 2024 | 02:56
Son 12 ayda serveti en çok artan milyarder

Forbes'un 2024 milyarlerder listesine göre dünyanın en zengin insanları için rekorlu bir yıl oldu. Araştırmaya göre hisse senedi piyasalarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla, her zamankinden daha fazla milyarder var. Bu yılın Dünya Milyarderleri listesinde yer alan 2.781 kişinin toplam değeri 14,2 trilyon dolar; bu rakam geçen yıla göre 2 trilyon dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Forbes'un araştırmasına göre serveti son 12 ayda en çok artan isim ise Meta CEO'su Mark Zuckerberg. Bir dönem yaşanan toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Meta hisselerinin değeri neredeyse üç katına çıktı. Mark Zuckerberg ise Forbes'un milyarderler listesinde geçen yıl 16. sıradayken bu yıl dünyanın en zengin dördüncü kişisi oldu. Zuckerberg'in serveti bu yıl 175 milyar dolar seviyesinde.

 

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