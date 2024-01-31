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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Faiz artırımlarının bittiği ancak faiz indirimine hazır olmadıkları sinyali verdi.

31 Ocak 2024 | 22:05
Son Güncellenme: 31 Ocak 2024 | 23:16
Fed faiz kararını açıkladı

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızla genişlediğine işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, işsizlik oranının düşük seyrettiği, enflasyonun da düşmesine karşın yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, FOMC'nin uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilerek, Komite'de bu hedeflere ulaşma konusunda risklerin daha iyi bir dengeye yerleştiği kanaatinin hakim olduğu vurgulandı.

Ekonomik görünümün "belirsiz" olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, politika faizine yönelik herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkate alınacağı belirtilerek, "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bankanın daha önce planlandığı gibi elindeki Hazine tahvilleri, kurum borçları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olunduğu yinelendi.

​​​​​​​Art arda 4 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 4 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

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