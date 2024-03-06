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  • Starbucks boykotlar nedeniyle Orta Doğu'da işten çıkarmalara gidiyor

Starbucks boykotlar nedeniyle Orta Doğu'da işten çıkarmalara gidiyor

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen kahve zincirinin bölgedeki mağazalarında işten çıkarmaya gitme kararı aldı.

06 Mart 2024 | 09:06
Starbucks boykotlar nedeniyle Orta Doğu'da işten çıkarmalara gidiyor

Alshaya Group tarafından yapılan açıklamada, "Son 6 ayda sürekli olarak zorlaşan ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks Orta Doğu ve Kuzey Afrika mağazalarımızdaki çalışan sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık." ifadeleri kullanıldı.

Grubun 25 yılı aşkın süredir bölgede Starbucks'ın lisanslı ortağı olduğu belirtilen açıklamada, işten çıkarılan çalışanlar ve ailelerine ihtiyaç duydukları desteğin verileceği belirtildi.

Seattle merkezli kahve zinciri Starbucks'ın 11 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde 1900'den fazla mağazası bulunuyor ve 19 bini aşkın kişi istihdam ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks da McDonald's, Pizza Hut, KFC, Domino's, Unilever ve Nestle gibi şirketlerle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.

Starbucks'ın işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar boykotların hedefindeki şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks'ın geliri geçen yılın son 3 ayında artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Starbucks yöneticileri, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenledikleri toplantıda, Gazze'deki savaşın bölgedeki mağazalarında müşteri trafiği ve satışlar üzerinde önemli etkisinin olduğunu belirtmişti.

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