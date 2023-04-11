Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?

Norveç'in merkez sol hükümetinin servet vergisinde yaptığı artışın ardından pek çok milyarder ve multimilyoner ülkeden ayrılarak düşük vergili ülkelere yerleşti.

The Guardian'ın haberine göre, Dagens Naeringsliv gazetesinin yaptığı bir araştırma, servet vergisi oranının yüzde 1,1'e yükseltilmesinin ardından 2022 yılında 30'dan fazla 'süper zengin'in Norveç'ten ayrıldığını ortaya koydu. Bu, son 13 yıl içinde ülkeden ayrılan toplam milyarder ve multimilyoner sayısından daha fazla zenginin ülkeyi terk etmesi demek.

VERGİ REKORTMENİNDEN AÇIK MEKTUP

İskandinav ülkesi Norveç'te alınan servet vergisinde kasım ayında yapılan artışın ardından ülkeden ayrılan milyarder ve milyonerlerin sayısının artması, bunun da Norveç için milyonlarca vergi kaybı yaratması beklenirken, söz konusu 'süper zengin'lerin büyük bir kısmı vergilerin çok daha düşük olduğu İsviçre'ye taşındı.

İsviçre'ye yerleşen milyarderlerden, Norveç'in en zengin dördüncü ismi Kjell Inge Rokke, açık bir mektup yazarak, "Lugano'yu yeni ikametim olarak seçtim. Burası ne en ucuz yer ne de en düşük vergilere sahip ama Avrupa'daki merkezi konumu ile harika bir yer" dedi.

Kjell Inge Rokke, 2022 yılında Norveç'in vergi rekortmeni olmuştu. Dagens Naringsliv, iş insanının 2008'den bu yana yaklaşık 1,5 milyar Norveç Kronu (yaklaşık 2,75 milyar TL) vergi ödediğini tahmin ediyor. İş insanının İsviçre'ye yerleşmesi ise Norveç için bir yılda 175 milyon Norveç Kronu vergi kaybı anlamına gelecek.

EN YÜKSEK SERVET VERGİSİ ORANI: YÜZDE 1,1

Røkke'nin İsviçre'ye yerleşmesi, ülkede hem yerel hem ulusal düzeyde servet vergisi alınan Norveç'te söz konusu vergide yapılan nispeten küçük bir artışın ardından geldi.

Buna göre, serveti 1,7 milyon Norveç Kronu'nu aşan kişilerden yüzde 0,7 oranında belediye vergisi, yüzde 0,3 üzerinde devlet vergisi alınıyor. Norveç hükümeti, kasım ayında devletin serveti 20 milyon Norveç Kronu'ndan fazla olan kişilerden aldığı vergiyi yüzde 0,4'e yükseltti. Böylelikle kişilerden alınan en yüksek servet vergisi oranı yüzde 1,1 seviyesine gelmiş oldu.