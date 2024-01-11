ARA
Bist 100
7941,13
0,85%
Bist 100
Dolar/TL
30,009
0,1657%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9292
0,1172%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0973
0,0693%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1960,3
0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Suudi Arabistan, yabancılara 5 yeni özel kategoride oturum verecek

Suudi Arabistan, yabancılara 5 yeni özel kategoride oturum verecek

Suudi Arabistan’ın, ülkede yaşamak isteyen yabancılara kolaylık sağlanması amacıyla 5 yeni özel kategoride oturum vereceği bildirildi.

11 Ocak 2024 | 09:02
0
Suudi Arabistan, yabancılara 5 yeni özel kategoride oturum verecek

Suudi Arabistan Özel Oturum Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, belirlenen 5 yeni özel kategoride yabancılara oturum verileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni kategorilerin, özel yetenek sahipleri (uzman, yönetici), kültür ve spor alanlarındaki yetenekler, ticari yatırımcılar, girişimciler ve gayrı menkul sahiplerini kapsadığına dikkat çekilerek, merkezin başvuruların takibi prosedürlerini kolaylaştırmayı ve basitleştirmeyi amaçlayan yeni elektronik platformu da hizmete açtığı ifade edildi.

Söz konusu adımın, ülkede şubesi bulunmayan yabancı şirketlerin Suudi Arabistan'daki ihalelere veya projelere dahil edilmeyeceğini öngören kararın yürürlüğe girmesiyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalı haberinde, Suudi Arabistan’ın yeni oturum modelleriyle, ülkeye yetenek ve yatırım çekmeyi, istihdam yaratmayı ve ekonomi alanında küresel bir merkez olarak konumunu güçlendirmeyi hedeflediği değerlendirilmesi yapıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1960,3 0,57%
  • ALTIN ONS 2031,8 0,4%
  • BIST 100 7941,13 0,85%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,009 0,1657%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9292 0,1172%
  • EURO/USD 1,0973 0,0693%
  • INGILIZ STERLINI 1,27604 0,20456%
  • JAPON YENI 145,47 -0,228%
  • KANADA DOLARI 1,33657 -0,10949%
  • RUS RUBLESI 89,9 -1,1001%
Günün En Çok Okunanları
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
ING nakit promosyon kampanyasını duyurdu
ING nakit promosyon kampanyasını duyurdu
İŞKUR verilerine göre 2023'te en çok eleman aranan 10 meslek
İŞKUR verilerine göre 2023'te en çok eleman aranan 10 meslek
Koca'dan 'nezle' uyarısı: Korunma önerilerini anlatan video paylaştı
Koca'dan 'nezle' uyarısı: Korunma önerilerini anlatan video paylaştı
Bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
Bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı (İl il yeni kira yardımı ücretleri)
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı (İl il yeni kira yardımı ücretleri)
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
SPK'dan yılın ilk bülteni: 4 sermaye artırımına onay
GERİ
İLERİ
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
ING nakit promosyon kampanyasını duyurdu
İŞKUR verilerine göre 2023'te en çok eleman aranan 10 meslek
Koca'dan 'nezle' uyarısı: Korunma önerilerini anlatan video paylaştı
Bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
ING nakit promosyon kampanyasını duyurdu
İŞKUR verilerine göre 2023'te en çok eleman aranan 10 meslek
Koca'dan 'nezle' uyarısı: Korunma önerilerini anlatan video paylaştı
Bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı (İl il yeni kira yardımı ücretleri)
İŞKUR verilerine göre 2023'te en çok eleman aranan 10 meslek
Koca'dan 'nezle' uyarısı: Korunma önerilerini anlatan video paylaştı
Bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı (İl il yeni kira yardımı ücretleri)
SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL