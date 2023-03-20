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Süveyş'i tıkayan geminin işletmecisi Evergreen çalışanlarına vereceği ikramiyeyle gündemde

Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğini bir hafta engelleyen "The Ever Given" yük gemisinin işletmecisi Tayvanlı "Evergreen" firması, rekor kar açıkladığı 2022 mali yılı için çalışanlarına ikramiye ödemek üzere 62 milyon dolar (1 milyar 180 milyon TL) ek bütçe ayırdı.

20 Mart 2023 | 16:56
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Süveyş'i tıkayan geminin işletmecisi Evergreen çalışanlarına vereceği ikramiyeyle gündemde

The Straits Times'ın haberine göre Evergreen, açıkladığı 2022 mali performans raporunda yıllık bazda karını yüzde 39,8 artırdı.

Şirket, yaklaşık 3100 çalışanına vereceği ikramiye için 62 milyon dolar ek bütçe ayırdı.

Ek bütçenin çalışanların 10-11 aylık maaşları tutarında olduğu ve geçen yılın sonunda açıklanan 50 aylık ücrete denk ikramiyelerle verilecek miktarın toplamda beş yıllık maaşlarına tekabül edeceği bildirildi.

Çalışanlara verilecek ikramiyelerin performansa göre dağıtılacağını duyuran Evergreen firması, 2022 mali yılı için yaklaşık 11 milyar dolar net kar açıkladı.

Şirketin elde ettiği devasa karın, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası nakliye ücretlerinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen ve Rotterdam Limanı'na yol alan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart 2021'de kanal yolunda kum fırtınasına yakalanmıştı. Panama bandıralı yük gemisi, fırtına sonrası güney girişinin 6 kilometre kuzeyinde rotadan çıkıp kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı ve kanalın deniz trafiğine açıldığı açıklanmıştı.

 

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