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Tahtakurusu istilası yayılıyor: Fransa'dan sonra şimdi de Yunanistan'da

Yunanistan'da özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığı bildirildi.

06 Ekim 2023 | 15:15
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Tahtakurusu istilası yayılıyor: Fransa'dan sonra şimdi de Yunanistan'da

Yunanistan Tahtakurusu İlaçlama Şirketleri Birliği (SEAME) Başkanı Yorgos Lambru, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, ülke genelinde özellikle turistik bölgelerde sıkça görülen tahtakuruları nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini belirtti.

Tahtakurularının bagaj ve toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla yayılabileceğine dikkati çeken Lambru, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini bildirdi.

Lambru, özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığına işaret ederek, halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Fransa'da okullarda da görülmeye başlandı 

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da da hemen her yerde karşılaşılan "tahtakurusu istilası"na ilişkin endişeler artmış, böcek okullarda da görülmüştü.

Le Figaro'nun haberine göre, ülkede tahtakurularının yatakların yanı sıra, tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülmesinin ardından Seine-Saint-Denis vilayetinde eylül sonunda tahtakurusu alarmı verilen 2 okulda ilaçlama yapıldı.

Fransa'da sağ ve sol milletvekilleri, tahtakurusu sorununa daha önce de dikkati çektiklerini ancak hükümetin meseleyi göz ardı ettiğini belirtiyor.

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