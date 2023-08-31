ARA
Bist 100
7917,93
0,14%
Bist 100
Dolar/TL
26,6857
-0,0586%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9968
-0,6689%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0845
-0,7182%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1664,78
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • UBS, Credit Suisse'i satın almasının etkisiyle tek seferlik rekor kar açıkladı

UBS, Credit Suisse'i satın almasının etkisiyle tek seferlik rekor kar açıkladı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, , Credit Suisse’i acil şekilde satın alma yoluyla ikinci çeyrekte rekor net kâr açıkladı.

31 Ağustos 2023 | 12:37
0
UBS, Credit Suisse'i satın almasının etkisiyle tek seferlik rekor kar açıkladı

UBS Grup AG, ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, UBS’in bu yıl başında Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın alması bankaya 29 milyar dolarlık rekor kar getirdi.

Söz konusu tek seferlik kar, bankanın Credit Suisse için ödediği 3,8 milyar dolar ile satın alınan bankanın bilançosunun değeri arasındaki muhasebe farkının (özsermaye, satın alma fiyatı ve yeniden yapılandırma maliyetleri arasındaki fark) sonucuyla oluştu.

Credit Suisse'in satın alınmasından kaynaklanan bilanço karı analistlerin 33,45 milyar dolarlık beklentilerinin altında kalması da dikkati çekti.

Öte yandan, UBS’ın ana faaliyet alanı olan varlık yönetiminde vergi öncesi karı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 azaldı. UBS, şu anda yaklaşık 5 trilyon dolarlık müşteri varlığını yönetiyor.

3 bin kişinin işine son verecek

UBS Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, bugün bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bir analist konferansında Credit Suisse ile birleşme sonrası artan işgücünü azaltma planları için ilk kez somut bir rakam ortaya koydu

Ermotti, Credit Suisse'in satın alınması kapsamında İsviçre'de yaklaşık 3 bin çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Credit Suisse'in İsviçre'deki şubelerinin UBS'ye entegrasyonu nedeniyle yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkarılacağını belirten Ermotti, Credit Suisse'in diğer bölümlerinin radikal bir şekilde yeniden yapılandırılması ihtiyacı olduğunu ve bunun da İsviçre'de yaklaşık 2 bin kişinin işini kaybetmesine yol açacağını vurguladı.

UBS, Credit Suisse'i devraldıktan sonra 2026’ya kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu elde etmeyi planlıyor.

ABD'de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse'nin en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

UBS, bu yılın başında, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın almıştı. UBS, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşmasını olarak kayıtlara geçmişti.

UBS hisseleri ise Credit Suisse'in İsviçre şubelerini tamamen bünyesine katacağını ve maliyet tasarrufu hedefini 10 milyar doların üzerine çıkaracağını açıklamasının ardından yüzde 6'dan fazla yükselerek Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1664,78 -0,16%
  • ALTIN ONS 1940,45 -0,1%
  • BIST 100 7917,93 0,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,6857 -0,0586%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9968 -0,6689%
  • EURO/USD 1,0845 -0,7182%
  • INGILIZ STERLINI 1,26677 -0,41899%
  • JAPON YENI 145,699 -0,363%
  • KANADA DOLARI 1,35445 0,07389%
  • RUS RUBLESI 96,075 -0,078%
Günün En Çok Okunanları
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor
Toyota satışlarında Temmuz rekoru
Toyota satışlarında Temmuz rekoru
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
Memur ve memur emeklileri zammı süreci bugün sonlanacak
Memur ve memur emeklileri zammı süreci bugün sonlanacak
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı
Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı
2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı
GERİ
İLERİ
Bir araştırmaya göre daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor
Toyota satışlarında Temmuz rekoru
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
Memur ve memur emeklileri zammı süreci bugün sonlanacak
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem yarın başlıyor
Toyota satışlarında Temmuz rekoru
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
Memur ve memur emeklileri zammı süreci bugün sonlanacak
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Toyota satışlarında Temmuz rekoru
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
Memur ve memur emeklileri zammı süreci bugün sonlanacak
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL