Tesla, Spacex ve Tesla'nın başkanı Elon Musk bir kez daha ABD emlak sektörü için alarm verdi.

Pazartesi Craft Ventures'ın kurucusu David Sacks'ın ticari gayrimenkul borçlarının büyük bir kısmının yakında vadesinin dolacağına işaret eden bir tweet'ine yanıt olarak "Ticari gayrimenkul hızla eriyor. Sırada ev değerleri var" yorumunu yaptı.

Insider'in haberine göre Musk daha önce bankacılık sektöründeki çalkantıların ardından emlak piyasalarında çatlaklar oluşabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Örneğin, temiz enerji öncüsü ticari gayrimenkulün "açık ara en ciddi sorun" olduğunu söyledi ve bölgesel bankaların sektöre büyük ölçüde maruz kalmaları nedeniyle bir temerrüt dalgası yaşayabilecekleri konusunda uyardı.

Borçla beslenen sektör, bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya olduğu için son aylarda yatırımcıları diken üstünde tuttu. Bunlar arasında daha yüksek faiz oranları, daha sıkı kredi koşulları ve evden çalışma eğilimleri yer alıyor.

JPMorgan, bu yıl vadesi dolacak 450 milyar dolarlık ticari gayrimenkul kredisinin yaklaşık yarısının temerrüde düşebileceği tahmininde bulundu. Bu arada Morgan Stanley Wealth Management, sektördeki sıkıntılar ışığında ticari emlak fiyatlarının %40 düşebileceğini söyledi.

ABD konut piyasası da benzer sorunlarla uğraşıyor ve bu da Musk'ın fiyatların düşeceği yönündeki görüşünü açıklıyor. Morgan Stanley'e göre, yüksek borçlanma maliyetleri talebi düşürürken konut satışları dibe vurdu ve uzmanlar fiyatlarda %15 ila %20'lik bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.