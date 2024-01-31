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  • Tesla CEO'su Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"

Tesla CEO'su Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"

ABD'de yargıç, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın maaş paketininin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı.

31 Ocak 2024 | 09:15
Son Güncellenme: 31 Ocak 2024 | 09:40
Tesla CEO'su Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı Richard Tornetta'nın açtığı davada görüşünü açıkladı.

Görüşünde, Musk'un yaklaşık 56 milyar dolarlık maaş paketinin "akılalmaz bir meblağ" olduğunu ve Tesla'nın yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini belirten McCormick, davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti.

McCormick, davacı lehine karar verildiğini, tarafların bu kararın uygulanması için bir tür nihai kural üzerinde görüşeceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup sunacağını bildirdi.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullandı.

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