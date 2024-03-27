Titanic filminin meşhur 'yüzen kapısı' rekor fiyata satıldı

1997 yapımı filmde gemi battıktan sonra Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Jack karakteri, sevgilisi Rose’u suda yüzen bu tahta parçasının üzerine çıkarmış, kendisi ise hayatını kaybetmişti. Ancak filmin pek çok hayranı, bu dekorun Jack’in kurtulması için de yeterince büyük olabileceğini savunmuştu.

Müzayede şirketi Heritage Auctions'a göre, söz konusu dekor sıklıkla bir kapı ile karıştırıldı. Heritage Auctions, "yüzen kapının" gerçekte geminin birinci sınıf bekleme salonu girişinin hemen üzerindeki kapı çerçevesinin bir parçası olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre satış, restoran ve tatil köyü zinciri Planet Hollywood'a ait sahne ve kostümlerin açık artırmasında yapıldı.

TV programı Mythbusters'ın (Efsane Avcıları) 2012’deki bir bölümüne konuk olan filmin yönetmeni James Cameron, bu sahne nedeniyle Rose'u "bencil" ve Jack'i "aptal" olarak nitelendiren onlarca e-posta aldığını açıklamıştı.

Ancak Jack'in senaryoya göre ölmesi gerektiğini söyleyerek tartışmaya son noktayı koyan Cameron, "Belki biraz çuvalladık. Tahta biraz daha küçük olmalıydı ama adam aşağı doğru gidiyordu" dedi.

Film, 1998 yılındaki Oscar Ödülleri'nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" de dahil olmak üzere 11 ödül elde etti.

Müzayedede "Indiana Jones: Kamçılı Adam" filminden bir kırbaç da 525 bin dolara satıldı.

Toby Maguire’ın giydiği bir Örümcek Adam kıyafeti de 125 bin dolara alıcı buldu.

Heritage Auctions, Pazar akşamı sona eren müzayedede 15,68 milyon dolar gelir elde edildiğini, bunun da herhangi bir dekor ve kostüm koleksiyonunun en başarılı satışlarından biri olduğunu söyledi.