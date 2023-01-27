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Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

Tokyo'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetleri sonrası Ocak 2023'te, önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

27 Ocak 2023 | 10:36
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Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 17 aydır yükselişini sürdürüyor.

Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Ocak 2023'te başkent Tokyo'da çekirdek TÜFE, Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 4,3 artış kaydetti.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1981'den beri en yüksek enflasyon olarak kayda geçti.

Ocak 2023 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,4 artarken, şehir gazı fiyatları yüzde 39,7 ve elektrik fiyatları yüzde 26 yükseldi.

Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon yeninin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.

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