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Türkiye'deki sandıklardan 1 kent hariç Putin çıktı

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini Putin kazanmıştı. Rus seçimine ilişkin yurtdışı sandık sonuçları da belli oldu... Rus basınına yansıyan haberlere göre Türkiye'de 4 kentte kurulan sandıklardan 3'ünü Putin kazandı. Trabzon'daki sandıkta ise yüzde 64 oy ile en yüksek oy muhalif Vladislav Davankov'a verildi.

20 Mart 2024 | 15:50
Türkiye'deki sandıklardan 1 kent hariç Putin çıktı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, bu hafta yurtdışındaki sandık sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Rus basınına yansıyan haberlere göre Zaharova, yurtdışında seçime 383 binden fazla kişinin katıldığını; bunların benzeri görülmemiş rakamlar olduğunu söyledi. 

  • Yurtdışında kullanılan oyların 72.1'ini Vladimir Putin aldı. Liberal Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Vladislav Davankov yüzde 16,65 ile ikinci oldu. Komünistlerin adayı Nikolay Haritomov oyların yüzde 2,22'sini aldı.

3 SANDIKTAN PUTİN, 1 SANDIKTAN DAVANKOV ÇIKTI

  • Rus basınına göre Türkiye'de 4 şehirde kurulan sandıkların (İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon) 3'ünden Putin çıktı. Trabzon'da ise Vladislav Davankov Putin'i geçti. Muhalif aday Vladislav Davankov yüzde 64'lük oy oranıyla ilk sıraya çıktı.
  • Açıklamaya göre Avrupa'da sandık konulan 30 yerden 23'ünde Putin birinci çıktı.
  • Seçimin üçüncüsü Davankov'un birinci çıktığı ülkeler ise Avusturya, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Çekya, Slovenya, Macaristan, İsveç, Hırvatistan, İspanya, Litvanya ve Sırbistan oldu.

     
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