Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, bu hafta yurtdışındaki sandık sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Rus basınına yansıyan haberlere göre Zaharova, yurtdışında seçime 383 binden fazla kişinin katıldığını; bunların benzeri görülmemiş rakamlar olduğunu söyledi.
- Yurtdışında kullanılan oyların 72.1'ini Vladimir Putin aldı. Liberal Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Vladislav Davankov yüzde 16,65 ile ikinci oldu. Komünistlerin adayı Nikolay Haritomov oyların yüzde 2,22'sini aldı.
3 SANDIKTAN PUTİN, 1 SANDIKTAN DAVANKOV ÇIKTI
- Rus basınına göre Türkiye'de 4 şehirde kurulan sandıkların (İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon) 3'ünden Putin çıktı. Trabzon'da ise Vladislav Davankov Putin'i geçti. Muhalif aday Vladislav Davankov yüzde 64'lük oy oranıyla ilk sıraya çıktı.
- Açıklamaya göre Avrupa'da sandık konulan 30 yerden 23'ünde Putin birinci çıktı.
- Seçimin üçüncüsü Davankov'un birinci çıktığı ülkeler ise Avusturya, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Çekya, Slovenya, Macaristan, İsveç, Hırvatistan, İspanya, Litvanya ve Sırbistan oldu.