Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, bu hafta yurtdışındaki sandık sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Rus basınına yansıyan haberlere göre Zaharova, yurtdışında seçime 383 binden fazla kişinin katıldığını; bunların benzeri görülmemiş rakamlar olduğunu söyledi.

Yurtdışında kullanılan oyların 72.1'ini Vladimir Putin aldı. Liberal Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Vladislav Davankov yüzde 16,65 ile ikinci oldu. Komünistlerin adayı Nikolay Haritomov oyların yüzde 2,22'sini aldı.

3 SANDIKTAN PUTİN, 1 SANDIKTAN DAVANKOV ÇIKTI