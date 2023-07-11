42 yaşındaki Wesley Joyce, okullar açıkken çocuklarını Türkiye'ye getirdiği için para cezasına çarptırıldı. Daily Mail'in haberine göre Joyce ailesi her şey dahil bir turla Türkiye'ye geldi. Wesley Joyce, toplam 7 kişilik tatilin kendilerine 7 bin sterline mal olduğunu aynı tatili okullar açıkken yaptıklarında 12 bin sterline mal olabileceğini söylüyor.

Aile Worcester'a döndüğünde 3 çocuk için 360 sterlinlik bir cezayla karşılaştı. Para cezası, 21 gün içinde ödenmezse toplam 720 sterline çıkıyor.

Joyce, "Tatil her şey dahil 7,000 £'a geldi. Yaz tatilinde gitmiş olsaydım 12,000 tutuyordu, bu da 5,000 sterlinlik bir fark demek. Bunu karşılayamazdık ve neden karşılayalım ki? Bir aile tatilinin anıları sonsuza dek çocuklarla birlikte yaşayacak. 8 Haziran'da yola çıktık, 22 Haziran'da döndük ve kapının önünde bir mektup vardı" diyor.

Joyce ve eşi ise şimdi karşı hamle yaparak okullara mektup göndererek grev yapan öğretmenlerin de ceza almasını istedi. Joyce, "700 sterlinden fazla para ödememi istiyorsunuz, ancak geri döndüklerinde bir eğitim günü ve sonraki hafta iki grev günü vardı. Oğlum geçen hafta okula gitti ve öğretmenler grevdeydi, bütün gün sadece bir film izledi" diyor.

Bay Joyce, çocuklarının okullarına izin istemek için gittiğini ancak talebinin reddedildiğini söylüyor.

Çocukların devam ettiği okullardan biri olan Christopher Whitehead Dil Koleji müdürü Neil Morris ise Joyce'un okul devam ederken çocuğunu 10 günlüğüne tatile götürdüğünü belirterek "32 hafta içinde çok önemli sınavları olacak" diyor.