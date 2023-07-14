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Tuvalet süsü olarak kullanılan vazo, hanedan dönemine ait çıktı

İngiltere’de bir evin ikinci tuvaletinde kapı çarpmasın diye kullanılan bir vazo, çıkarıldığı müzayede de 3 bin 400 sterline alıcı buldu.

14 Temmuz 2023 | 09:30
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Tuvalet süsü olarak kullanılan vazo, hanedan dönemine ait çıktı

BBC Türkçe'nin haberine göre Amanda Lawler, vazoyu Essex’te bir ikinci el dükkanından 8.5 sterline aldıklarını anlattı.

Lawler kızına, evinin ikinci banyosu için bir süs eşyası alma görevi verdiğini ve vazonun evlerine böyle ulaştığını anlattı.

Lawler, vazonun fotoğrafını atan kızına pazarlık yapması mesajını yazdığını da gülerek itiraf ediyor.

Antika vazo Lawler’ların evinde uzun bir süreyi evin ikinci banyosunda geçirdi.

Peki aile vazonun antika olduğunu nasıl anladı?

Amanda Lawler, bir gün sosyal medyada dolaşırken ‘tıpatıp’ benzer bir vazonun 10 bin sterline kadar alıcı bulabileceğini gördü.

O vazoya, antika ürünlerin müzayede yolculuğunu içeren BBC programında değer biçilmişti.

Lawler, “Fotoğrafa baktım ve ‘bu bizim vazoya çok benziyor’ diye düşündüm” diye o günü anlatıyor.

Sonrasında bir uzmanla konuştuğunu ve tuvalet vazosunun değerini öğrendiğini anlatıyor:

“Tam olarak, ‘Benim biraz oturmam gerekiyor’ diye tarif edeceğimiz anlardan biriydi”

Televizyon programındaki vazo ile Lawler ailesinin vazosunun eş olma ihtimali de var.

Lawler, BBC programında gördüğü vazonun da benzer bir fiyata ikinci el dükkanından alındığını söylüyor.

3 ila 4 bin sterlin arasında değer biçilerek müzayedeye çıkarılan Lawler’ların vazosu 3 bin 400 sterline ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı.

Amanda Lawler, ikinci el dükkanında vazoyu keşfettiği için kazanılan paranın büyük bir kısmını kızına vereceğini söyledi.

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