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Uçuş öncesi yolcularını da tartacak

Güney Kore medyasında yer alan habere göre, Kore Havayolları ile uçan yolculardan önümüzdeki haftalarda uçağa binmeden önce tartıya çıkmaları istenecek. Karar, Seul'deki düzenleyicilerin uçak ağırlık ve denge standartlarını güncellemelerine yardımcı olmak için alındı.

25 Ağustos 2023 | 10:24
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Uçuş öncesi yolcularını da tartacak

28 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar iç hat yolcuları için Seul'ün Gimpo Havalimanı'nda ve 8-19 Eylül arasında uluslararası yolcular için Incheon Havalimanı'nda tartım istasyonları kurulacak .

Havayolu, her yolcunun ağırlığını ve el bagajını kaydedecek ve bu kayıtlar ülkenin Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'na iletilecek.

Bakanlık daha sonra bu verileri tipik bir yolcunun ortalama ağırlığını hesaplamak için kullanacak ve bu veriler, oturma düzenlemeleri ve bir uçağın ne kadar ekstra yakıt taşıması gerektiğine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasında kullanılacak.

Havayolu personeli, aşırı kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayacağını ve toplanan tüm verilerin anonimleştirileceğini vurguladı.

 

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