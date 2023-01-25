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  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'yı terk mi ediyor? BioNTec'ten açıklama

Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'yı terk mi ediyor? BioNTec'ten açıklama

Alman Bild gazetesinin "merkezi Mainz'de bulunan biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'yı terk edeceği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

25 Ocak 2023 | 14:30
Son Güncellenme: 25 Ocak 2023 | 16:15
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'yı terk mi ediyor? BioNTec'ten açıklama

BioNTech Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Jasmina Alatovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bild gazetesinin haberinin doğru olmadığını belirtti.

Alatovic, "(Haberin) Düzeltilmesini istedik. İngiltere'de ek yerler planladığımız doğrudur. Bunun BioNTech'in Almanya veya dünya çapındaki konumları üzerinde hiçbir etkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Bild gazetesinde "Korona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla dün yer alan haberde, Kovid-19 aşısını ilk geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, şirketleri BioNTech'i Almanya'dan taşıma kararı aldığı iddia edilmişti.

Haberde, BioNTech'in üretim ve AR-GE projelerini Almanya Mainz'den İngiltere'ye taşıma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Eskiden "Made in Germany"nin bir kalite işareti olduğu, şimdi durumun değiştiği ve pek çok Alman şirketinin fabrikalarını ve AR-GE projelerini yurt dışına taşıdığı belirtilen haberde, Alman hükümeti de eleştirildi.

Öte yandan, BioNTech, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir AR-GE merkezi kurulmasına yönelik İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştığını duyurmuştu.

 

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