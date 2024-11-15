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  • Ünlü dondurma markası Gazze konusunda susturulduğu iddiasıyla Unilever'e dava açtı

Ünlü dondurma markası Gazze konusunda susturulduğu iddiasıyla Unilever'e dava açtı

Dondurma markası Ben & Jerry's'in, Filistinlilere desteğini açıklama girişimlerini engellediği ve yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit ettiği iddiasıyla ana şirketi Unilever'e dava açtığı bildirildi.

15 Kasım 2024 | 15:25
Ünlü dondurma markası Gazze konusunda susturulduğu iddiasıyla Unilever'e dava açtı

ABD basınında yer alan haberlere göre, dava dilekçesinde Ben & Jerry's'in barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuoyuna açıklama yapmaya çalıştığı ancak bu girişimlerin Unilever tarafından engellendiği aktarıldı.

Unilever'in Ben & Jerry's'in ateşkes ve mülteciler için güvenli geçiş çağrısı yapmasını, Gazze'deki sivil ölümlerini protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardıma son verilmesi çağrısında bulunmasını engellediği, bağımsız olan yönetim kurulunu dağıtmak ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı dava açmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Bu durumun Ben & Jerry's'in bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonu hakkında kararlar almasına izin veren anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.

Öte yandan Unilever'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yüreğimiz Orta Doğu'daki trajik olayların tüm mağdurlarıyla birlikte. (Ben & Jerry's) B&J'nin sosyal misyon kurulu tarafından ortaya atılan iddiaları reddediyoruz ve davamızı güçlü şekilde savunacağız. Bu yasal mesele hakkında daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Ben & Jerry's'in 2021 yılında "değerleriyle uyuşmadığını" ifade ederek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürünlerini satmayı durduracağını açıklaması da Unilever ile arasında gerilime neden olmuştu.

Şirket, 2022'de İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satarak satışların devam etmesine izin verdiği için Unilever'i dava etmişti.

Müzakerelerin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşmuş, yapılan anlaşma doğrultusunda Unilever, Ben & Jerry's'in markanın sosyal misyonu ve marka bütünlüğü üzerindeki "birincil sorumluluğuna" saygı göstermeyi kabul etmişti.

Unilever, mart ayında geniş kapsamlı tasarruf planının parçası olarak Ben & Jerry's'i de içeren dondurma işini 2025'in sonuna kadar ayıracağını açıklamıştı. (AA) 

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